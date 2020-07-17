العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

مطار بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تعيد السلطات العراقية، فتح المطارات أمام الرحلات الدولية المنتظمة في 23 تموز/يوليو، وفق ما قالت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق



يأتي ذلك بعد تعليق الرحلات التجارية في آذار/مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وذكرت اللجنة في بيان، أنه سيتم رفع حظر التجول الليلي المفروض في أنحاء البلاد بعد عيد الأضحى، وإعادة فتح المطاعم والمراكز التجارية ما دامت تطبق الإجراءات الصحية الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وفق ما قالت وكالة أنباء (رويترز).



وغادرت بعض الرحلات الدولية بغداد في الأسابيع القليلة الماضية حيث كان يتعين على الركاب الحصول على موافقة مسبقة للسفر.