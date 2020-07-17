للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

أغلق محتجون نونسيون يوم الخميس، محطة رئيسية لتجميع وضخ النفط في صحراء "تطاوين" بجنوب البلاد.





ويمثل ذلك تصعيداً لاحتجاجات بدأت منذ أسابيع، للمطالبة بالتشغيل والتنمية في المنطقة المهمشة.





ورغم وجود الجيش الذي يحمي المنشآت في منطقة الكامور بالصحراء، فقد أصر المحتجون على إغلاق محطة الضح الرئيسية "فانا" للضغط على السلطات لتوفير فرص عمل لهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن شهود عيان.



ويزيد تصعيد الاحتجاجات في منطقة "الكامور" الضغوط على النخبة السياسية في تونس، في وقت سقطت البلاد في أتون أزمة سياسية حادة بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ يوم الأربعاء، وسعي أحزاب للإطاحة براشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي من منصب رئيس البرلمان.



وكان المحتجون بدأوا منذ أيام اعتصاما في منطقة "الكامور" التي تعمل بها شركتا إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية وشركات عالمية أخرى.



كان وزير الاستثمار التونسي قد قال يوم الاثنين: إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر الصعوبات المالية لبلاده.



رام الله - دنيا الوطن