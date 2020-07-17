الشرطة توقف خمسة أشخاص مشتبه باعتدائهم على مركز شرطة بيت ساحور

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت شرطة محافظة بيت لحم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية خمسة أشخاص للاشتباه بقيامهم بالاعتداء والتهجم على مركز شرطة بيت ساحور فجر أمس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه وعلى إثر توقيف أحد الأشخاص بعد إشكالية حدثت في محافظة بيت لحم، حضرت مجموعة من الأشخاص وقامت بالاعتداء على مركبة الشرطة أثناء توقفها أمام مركز شرطة بيت ساحور والسب والشتم على أفراد وضباط المركز، ولاذوا بالفرار بعد أن حضرت قوات الدعم والإسناد.



وأضافت: أنه بعد عمليات بحث وتحري ومشاهدات الكاميرات تم التعرف على عدد من الأشخاص والذين تم إحضارهم وتوقيفهم وما زال العمل مستمراً لإحضار أشخاص آخرين.



وأكدت أنه تم توقيفهم لحين استكمال الإجراءات وإحالتهم للنيابة العامة.