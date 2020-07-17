البرازيل تتجاوز مليوني إصابة بـ (كورونا) بأسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة





يأتي ذلك في تطور قاتم للوضع الصحي في بلد يشهد أسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الصحة البرازيلة: إن عدد الوفيات ارتفع منذ تفشي الفيروس في البلاد، في نيسان/إبريل الماضي، إلى 76688.





رام الله - دنيا الوطنارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في البرازيل، إلى 2012151 لتتجاوز يوم الخميس حاجز المليوني إصابة.