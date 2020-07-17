البرازيل تتجاوز مليوني إصابة بـ (كورونا) بأسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في البرازيل، إلى 2012151 لتتجاوز يوم الخميس حاجز المليوني إصابة.
ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في البرازيل، إلى 2012151 لتتجاوز يوم الخميس حاجز المليوني إصابة.
يأتي ذلك في تطور قاتم للوضع الصحي في بلد يشهد أسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلة: إن عدد الوفيات ارتفع منذ تفشي الفيروس في البلاد، في نيسان/إبريل الماضي، إلى 76688.
وقالت وزارة الصحة البرازيلة: إن عدد الوفيات ارتفع منذ تفشي الفيروس في البلاد، في نيسان/إبريل الماضي، إلى 76688.
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