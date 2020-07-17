يأتي ذلك بعدما أعلنت باريس يوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة بالفيروس، بعد ساعات من دعوة وزراء للمواطنين بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة للحيلولة دون حدوث موجة جديدة للوباء.





كما سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 534 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد والإصابات لحوالي 174 ألفا، فيما تراجع عدد المصابين بالمستشفيات إلى 6796، بواقع 119 حالة.









رام الله - دنيا الوطنأفادت بيانات وزارة الصحة في فرنسا، وصول العدد الإجمالي للوفيات بفيروس (كورونا)، إلى 30138 حالة.