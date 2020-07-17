عاجل

  • محافظ سلفيت: إصابة طبيب في قسم طوارئ مستشفى سلفيت بفيروس (كورونا)

عربي

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الخميس، 53 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء التفشي في آذار/مارس، إلى 4120 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 928 إصابة بالفيروس،  مما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر حتى يوم الخميس إلى 85771 إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن 556 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26691 حتى يوم‭ ‬الخميس.

أخبار ذات صلة

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى

فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى

إحداها محلية.. الأردن يسجل خمس حالات جديدة بفيروس (كورونا)

إحداها محلية.. الأردن يسجل خمس حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: مصر لديها أقوي جيش بالمنطقة وإفريقيا ولن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة أي تهديد

السيسي: مصر لديها أقوي جيش بالمنطقة وإفريقيا ولن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة أي تهديد

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

طلال أبو غزاله يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

طلال أبو غزاله يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في &#34;قريوت&#34;

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في "قريوت"

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

الشرطة توقف خمسة أشخاص مشتبه باعتدائهم على مركز شرطة بيت ساحور

الشرطة توقف خمسة أشخاص مشتبه باعتدائهم على مركز شرطة بيت ساحور

عريقات يرحب بتعيين سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لروسيا لعملية السلام بالشرق الأوسط

عريقات يرحب بتعيين سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لروسيا لعملية السلام بالشرق الأوسط

&#34;الاقتصاد&#34; تنظم 41 جولة ميدانية وتحرر 71 محضر إتلاف وضبط لمخالفين

"الاقتصاد" تنظم 41 جولة ميدانية وتحرر 71 محضر إتلاف وضبط لمخالفين

انتخاب محمد اللحام رئيساً للجنة الإعلام الرقمي بالعالم العربي والشرق الأوسط

انتخاب محمد اللحام رئيساً للجنة الإعلام الرقمي بالعالم العربي والشرق الأوسط

منوعات

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد &#34;تيك توك&#34;

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد "تيك توك"

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: &#34;مات ظالما&#34;

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: "مات ظالما"

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

شاهد: فيديو ينشر لأول مرة لنانسي عجرم وزوجها ليلة حادثة اقتحام منزلها

شاهد: فيديو ينشر لأول مرة لنانسي عجرم وزوجها ليلة حادثة اقتحام منزلها

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

عربي

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية