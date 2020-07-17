مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الخميس، 53 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء التفشي في آذار/مارس، إلى 4120 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 928 إصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر حتى يوم الخميس إلى 85771 إصابة.
وقالت وزارة الصحة: إن 556 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26691 حتى يوم الخميس.
وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء التفشي في آذار/مارس، إلى 4120 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 928 إصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر حتى يوم الخميس إلى 85771 إصابة.
وقالت وزارة الصحة: إن 556 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26691 حتى يوم الخميس.
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