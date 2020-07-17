المكسيك: 668 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)





ووصل عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، خلال آذار/مارس الماضية، إلى 37574.



ووفق ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد، فقد تم تسجيل 6406 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 324041.



وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المسجلة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت المكسيك يوم الخميس، 668 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.