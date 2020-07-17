الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد إجراءات الطوارئ لمكافحة وباء (كورونا)





وسيتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس قراراً بشأن إغلاق جهاز التعليم من عدمه خلال نهاية الأسبوع.



كما يتم إغلاق برك السباحة والمتاحف والمعارض ومشاريع سياحية، ومطاعم باستثناء خدمات توصيل الطلبات، وغرف اللياقة البدنية.





ولم تفرض قيود على الخروج من المنازل، ولكن يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق وأكثر من 20 في منطقة مفتوحة، مع عدا أماكن العمل وعائلات من الدرجة الأولى.





وستبقى الشواطئ مفتوحة أمام الجمهور نهاية الأسبوع الجاري، وستدفع الحكومة قدماً سن قانون يقضي بإغلاق شامل خلال نهاية كل أسبوع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وشدد نتنياهو على أن الهدف هو "تسطيح المنحنى الوبائي وتحقيق السيطرة على الأمور" .

رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، على قيود (كورونا) الجديدة، وستغلق اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً، وحتى فجر بعد غد الأحد جميع المجمعات التجارية والحوانيت، باستثناء تلك التي تقدم خدمات خاصة مثل الصيدليات.