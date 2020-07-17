عريقات يرحب بتعيين سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لروسيا لعملية السلام بالشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،د. صائب عريقات: إن دولة فلسطين ترحب بتعيين السفير فلاديمير سافرونكوف مبعوثاً خاصا لروسيا الاتحادية لعملية السلام فى الشرق الأوسط.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن السفير سافرونكوف يتمتع بمعرفة وخبرة دبلوماسية واسعة ونتطلع للعمل معه بشكل ثنائي أو من خلال اللجنة الرباعية، وذلك حتى تنهى الاحتلال ونحقق السلام العادل والدائم.



كما وتقدم عريقات بجزيل شكره إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشنيين لجهوده الكبيرة والمخلصة التى بذلها ولا زال لصناعة السلام وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، مضيفاً: "نتطلع لاستمرار العمل معه فى المستقبل".