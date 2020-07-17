شؤون فلسطينية

المفكر الصوراني: خطوة النظام "العميل" الإثيوبي خطوة إجرامية صريحة العداء لمصر وشعبها

المفكر الصوراني: خطوة النظام "العميل" الإثيوبي خطوة إجرامية صريحة العداء لمصر وشعبها
المفكر الفلسطيني غازي الصوراني
رام الله - دنيا الوطن
تحدث المفكر الفلسطيني، غازي الصوراني، حول قضية سد النهضة، وبدء إثيوبيا ملء السد بشكل منفرد.

وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "رداً على النظام الإثيوبي العميل بعملية الملء المنفردة للمشروع المشبوه المسمى سد النهضة، تؤكد إثيوبيا بهذا الإجراء على منطلقاتها وبرامجها الإجرامية المعادية والمحمولة ليس فقط بالحقد على مصر وشعبها وانما تؤكد استجابتها في المشاركة المباشرة مع المخطط الإمبريالي الصهيوني الهادف إلى المزيد من إضعاف مصرنا العربية".

وأضاف الصوراني: وصلت الوقاحة الحاقدة إلى درجة قد تؤدي إلى تخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل إلى أقل من 50 مليار متر مكعب من المياه، رغم علم "النظام العميل في إثيوبيا ومعه العدو الأمريكي الصهيوني" بحاجة مصرنا إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتلبية احتياجات مصر السكانية والزراعية والصناعية ...الخ.

وتابع المفكر الفلسطيني: "بالتالي فإن خطوة النظام العميل الإثيوبي هي خطوة إجرامية صريحة العداء لمصر وشعبها الأمر الذي يستوجب توفير كل السبل في مواجهة هذا العدوان الإجرامي وإفشاله، "فكل التضامن مع مصرنا وشعبها ضد العدو الإثيوبي المجرم وحلفاؤه وعاشت مصر حرة عربية".

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