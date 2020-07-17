شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في بعض المناطق

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في بعض المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من :

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 31-21 34-22 بيت لحم 29-20 31-21 34-22
رام الله والبيرة 28-19 30-20 33-21 طولكرم 31-21 33-22 36-23
نابلس 30-21 32-22 35-23 قلقيلية 31-21 33-22 36-23
جنين 32-23 34-24 37-25 سلفيت 29-20 31-21 34-22
طوباس 32-23 34-24 37-25 روابي 30-21 32-22 35-23
الخليل 28-20 30-20 33-21 غزه 30-22 32-23 35-24
أريحا 38-27 39-28 42-29 خانيونس 30-22 32-23 35-24
الأغوار الشمالية 36-25 37-26 39-27 رفح 31-21 33-22 36-23

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