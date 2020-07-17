"الصحة": فلسطين سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.
وأضافت: "لا تكن سبباً لأذية أحبائك .. التزم بإجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي لتحمي أبناء بلدك وأهلك".
بعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.
وقالت وزارة الصحة، في تصريح عبر (فيسبوك): "ودعنا سبعة مواطنين، ودخل الحزن عشرات القلوب والمنازل، منهم من فقد أماً أو أخاً أو أباً أو جاراً أو صديقاً".
وأضافت: "لا تكن سبباً لأذية أحبائك .. التزم بإجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي لتحمي أبناء بلدك وأهلك".
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