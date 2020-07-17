"الصحة": فلسطين سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)





وقالت وزارة الصحة، في تصريح عبر (فيسبوك): "ودعنا سبعة مواطنين، ودخل الحزن عشرات القلوب والمنازل، منهم من فقد أماً أو أخاً أو أباً أو جاراً أو صديقاً".



وأضافت: "لا تكن سبباً لأذية أحبائك .. التزم بإجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي لتحمي أبناء بلدك وأهلك".









رام الله - دنيا الوطنبعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.