شاهد: وسط مطالبات باستقالته.. المئات يتظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس

وكان مكتب نتنياهو، ألغى الجلسة التي كانت مقررة مساء اليوم بين نتنياهو ومنظمي الاحتجاج الاقتصادي، وذلك في أعقاب اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) لدى أحد المشاركين في المظاهرة التي كانت مساء السبت الماضي.





وقال المنظمون: إنه كان بإمكانهم إرسال ممثلين إلى الجلسة، لم يحضروا هذه المظاهرة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء قام بإلغائها على أي حال.







رام الله - دنيا الوطنتظاهر المئات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس، ورددوا هتافات ضده مطالبينه بالاستقالة.ووفق صحيفة (هآرتس)، فقد تمت الموافقة على التظاهرة حتى الساعة 23:00، حيث يخطط بعض المتظاهرين، للنوم هناك، فيما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتفريقها بعد ذلك.