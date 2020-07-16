شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تنظم 41 جولة ميدانية وتحرر 71 محضر إتلاف وضبط لمخالفين

"الاقتصاد" تنظم 41 جولة ميدانية وتحرر 71 محضر إتلاف وضبط لمخالفين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير الأسبوعي لأبرز أعمال وأنشطة وإنجازات الوزارة وإداراتها ومكاتبها الفرعية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة وإداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسواق والمولات التجارية في محافظات قطاع غزة.

وبيّن التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 41 جولة تفتيشية، شملت زيارة 445 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 71 محضراً، وبلغت العينات
المسحوبة للفحص المخبري سبع عينات، وتحرير خمسة محاضر تحفظ لسلع ومواد غذائية، بينما بلغ عدد محاضر أخذ العينات 21 محضراً.

وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة بضبط جبنة لا يوجد عليها بطاقة بيان، وضبط جلي وزيت عباد الشمس مخالف للمواصفة الفلسطينية، وتنظيم جولة مشتركة مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة ومباحث التموين على تجار المجمدات في المحافظة.











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