انتخاب محمد اللحام رئيساً للجنة الإعلام الرقمي بالعالم العربي والشرق الأوسط

محمد اللحام

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رام الله - دنيا الوطن

انتخبت مجموعة العمل الإقليمية في العالم العربي والشرق الأوسط الخاصة بشؤون الإعلام الرقمي، ممثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزميل الإعلامي محمد اللحام رئيسا للجنة، وممثل نقابة الصحفيين العراقيين الإعلامي حسن العبودي، نائبا للرئيس.



وتتألف المجموعة من ممثلين عن منظمات نقابية ومهنية للصحفيين في المنطقة من الخبراء المتخصصين والمهتمين بشؤون الصحافة الرقمية في نقاباتهم، وفق ما نقلت الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويأتي تأسيس مجموعة العمل في إطار برنامج الاتحاد الدولي للصحفيين العالمي، الهادف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين العاملين في قطاع الإعلام الرقمي حول العالم.



وتم في إطار هذا البرنامج تأسيس مجموعات عمل في مناطق مختلفة من العالم، تركز على قضايا الصحفيين وأولوياتهم تبعا للسياقات الوطنية والإقليمية.



وستعمل مجموعة العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، على مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام الرقمي في بلدان المنطقة، سواء المتعلقة بحقوق الصحفيين المهنية وحريتهم واستقلاليتهم، أو التنظيم الاقتصادي للإعلام الرقمي واحتياجاته، ليكون قادرا على تجاوز حالة الهشاشة التي يعاني منها.



كما ستقوم بإجراء أبحاث ودراسات لتقدم أفكار ومقترحات لنقابات وجمعيات الصحفيين، تدعم جهودها الرامية لدعم القطاع وديمومته.