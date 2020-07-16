قوات الاحتلال تعتقل الأكاديمي عماد البرغوثي شمال شرق القدس

عماد البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أكاديميا قرب بلدة عناتا شمال شرق القدس.



وأوقفت قوة من جيش الاحتلال، مركبة خاصة تعود للأكاديمي عماد البرغوثي واعتقلته، أثناء مروره عند مدخل البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).