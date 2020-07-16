شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطنيْن من الخليل ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن من الخليل ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وفاة مواطنة (73) عاما، من بيت عوا بمحافظة الخليل، مواطن أخر (64) من الجلزون برام الله والبيرة، متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا) المستجد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بوفاة المواطنيْن، ارتفعت حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 54 حالة.

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