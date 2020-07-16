الشرطة تصدر توضيحات بشأن المخالفات وفقاً لقرار مجلس الوزراء

وقال في تصريح له: "بخصوص المخالفات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18، والذي باشرت الشرطة بتطبيقه منذ عدة أيام، أنه في حال تواجد شخص واحد داخل المركبة، يجب أن يكون معه كمامة، وليس شرطاً أن يكون مرتدياً لها".



وأضاف: "في حال تواجد أفراد الأسرة الواحدة في المركبة ليس لزاماً ارتداء الكمامة، وإنما لابد من وجود الكمامة معهم، ولكن يجب أن يرتديها أثناء الحديث مع الشرطي أو أي رجل امن أو أي شخص آخر أو في حال مغادرته مركبته".





رام الله - دنيا الوطنأصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات اليوم الخميس، بعض التوضيحات بشأن المخالفات وفقاً لقرار مجلس الوزراء.