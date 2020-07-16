دولي

وزير إسرائيلي يحذر من ارتفاع كبير بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)

وزير إسرائيلي يحذر من ارتفاع كبير بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي اليوم الخميس، من وصول الوفيات بفيروس (كورونا) خلال الشهر القادم، إلى 20 حالة في اليوم الواحد.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن درعي قوله: إنه إذا لم يتم السيطرة على معدل الإصابة الحالي، في الشهر القادم يتوقع أن نصل إلى 20  حالة وفاة من (كورونا) في اليوم.

ويجتمع وزراء (كابينت كورونا) الليلة، برئاسة بنيامين نتنياهو للموافقة على سلسلة من القيود والإجراءات الإضافية لمكافحة فيروس (كورونا)، بعد ارتفاع معدلات الإصابة.

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