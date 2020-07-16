محافظ قلقيلية يوجه تحذيراً شديد اللهجة بشأن تداول أسماء مصابة بفيروس (كورونا)

وجه محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تحذيراً شديد اللهجة بشأن تداول أسماء مصابة بفيروس (كورونا).



وقال محافظ قلقيلية: إن أسماءً لمواطنين يعملون في بعض المحال أو المنشآت التجارية على أنهم مصابون بفيروس (كورونا) يتم تداولها، في إطار الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خلق البلبلة والإساءة.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، أننا "نحن وإذ نؤكد على الجميع أنه ليس من حق أحد نشر أو تداول أسماء مصابة أو غير مصابة، فإننا نحذر من تداول هذه الأسماء بالملاحقة قانونياً".



وتابع رواجبة: أوعزنا للأجهزة الأمنية بملاحقة مصادر الإشاعات وتتبعهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ونطلب من كل مواطن يتعرض إلى مثل هذا الانتهاك، التوجه فوراً إلى الشرطة وتقديم شكوى لدى قسم الجرائم الالكترونية.



رام الله - دنيا الوطن