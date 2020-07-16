الاحتلال يعتقل سبعة أسرى محررين مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، 7 شبان مقدسيين بعد ملاحقتهم ومحاصرة مركباتهم.



وأفادت مصادر محلية في القدس، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت 7 أسرى مقدسيين محررين، بعد محاصرة مركباتهم في حيّ التلة الفرنسية وسط القدس، وشارع رقم (6) الواصل بين القدس والأراضي المحتلة عام 48، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأوضحت أن المعتقلين من منطقة التلة الفرنسية هم، سليم الجعبة، أويس حمادة، حمزة زغير، لؤي ناصر الدين، عمر زغير.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال كل من يعقوب أبو عصب، وأمين الشويكي، أثناء مرورهم عبر شارع (6).



وفي سياق آخر، استدعت مخابرات الاحتلال المصور المقدسي أحمد أبو صبيح للتحقيق معه يوم الأحد المقبل.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة الغربية، ضاعفت قوات الاحتلال اعتقالاتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران 2020.



وحسب التقرير، اعتقلت قوات الاحتلال (478) مواطنًا خلال شهر يونيو، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في الشهر الذي سبقه، وشهدت مدينة القدس المحتلة العدد الأكبر من المعتقلين.



وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها بحق المقدسيين إلى جانب مضاعفة ممارساتها العنصرية بحق السكان وفي مقدمتها سياسة الإبعاد عن المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.