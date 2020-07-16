شؤون فلسطينية

مستشار اشتية يتحدث عن الرواتب ويكشف حقيقة استلام أموال المقاصة عبر وسطاء

مستشار اشتية يتحدث عن الرواتب ويكشف حقيقة استلام أموال المقاصة عبر وسطاء
خاص دنيا الوطن
كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبد الإله الأتيرة، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها بشأن استلام أموال المقاصة من إسرائيل عبر وسيط ثالث.

وقال الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ننفي نفياً قاطعاً ما يجري تداوله بشأن استلام السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة عبر وسيط ثالث أو دولة أخرى".

وأضاف الأتيرة: "الأمر مرتبط بالموقف الفلسطيني برفض الاتصال والتواصل مع الإسرائيليين بأي ملف، والاتصالات الأمنية والمدنية والطبية مقطوعة مع الإسرائيليين منذ إعلان الرئيس محمود عباس بهذا الشأن".

وفيما يتعلق برواتب الموظفين، قال الأتيرة: "الأمر مرتبط بما تجمعه وزارة المالية من إيرادات بخزينة الوزارة، حيث سيقوم بعدها الوزير شكري بشارة بالإعلان عن طبيعة صرف الرواتب ونسب الصرف المتوقعة". 

وأشار الأتيرة، إلى أنه لا يوجد أي جديد بملف رواتب الموظفين في الوقت الراهن، مبيناً أن الأمر مرتبط بالإيرادات المتوقع أن تصل إلى خزينة الوزارة. 

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