شؤون فلسطينية

182 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

182 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بأن هناك 182 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هناك 3544 إصابة، بالإضافة إلى 1523 حالة تعافي    في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نسيم قسيس (70 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.

وسجلت إصابة واحدة جديدة في ولاية "ميتشيغن"، كما أفاد الفريق بقيام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية نيويورك توزيع 750 طرداً غذائياً وقدم وجبات غذائية لـ 300 عائلة يوميا ولمدة أسبوع.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى سبع. 

وأفادت السفارة انها على تواصل مع رؤساء الجالية والمصابين للوقوف عند احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم، كما أنها على تواصل مع وزارة الخارجية والصحة الفنزويلية للعمل على  توفير طاقم صحي لفحص المخالطين من ابناء الجالية وتفادي توسع انتشار الوباء في صفوفهم والاطمئنان على صحتهم.

وأفادت بعثة دولة فلسطين في مملكة النرويج أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية.

وتؤكد سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي عدم وجود اية اصابة في صفوف أبناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وانها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم و الاطلاع على احتياجاتهم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافى منها 25 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة، 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.

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