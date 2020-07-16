الشرطة تحرر 1543 مخالفة ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا)

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة وعملاً بحالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية، وتماشياً مع القرار رقم 18 لسنة 2020، والصادر عن رئاسة الوزراء قامت بتحرير المخالفات لمن لم يلتزموا بالإجراءات والتعليمات في ظل العمل الدؤوب لمحاربة تفشي وانتشار فيروس (كورونا).



وتهيب الشرطة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة، وتؤكد على كافة المنشآت والمحال التجارية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه شعبنا في ظل العمل المستمر للسيطرة على تفشي فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة 1543 مخالفة بحق منشآت ومحلات وأفراد لم يلتزموا بإجراءات السلامة العامة خلال أسبوع، في محافظات الضفة الغربية.