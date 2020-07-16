عائلة غولدين تكشف تفاصيل لقاء عقدته مع نتنياهو بناءً على طلبه





وأضافت أنها كانت تأمل أن يطلعها على جهود "استعادة الأبناء"، ولكن "غادرنا اللقاء بخيبة أمل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.





وتابعت عائلة غولدين: أنه "لسوء الحظ تم دعوتنا لهذا الاجتماع لأغراض العلاقات العامة بهدف التغطية على التقاعس عن القضية، كما أن رئيس الوزراء أبلغنا بإنشاء لجنة".





ودعت العائلة كل من عُرض عليه أن يكون عضوا في هذه اللجنة أن يرفض المشاركة فيها لأن "الغرض منها هو إضاعة الوقت والمزيد من التأخير في عملية استعادة الأبناء".





رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة في غزة، هدار غولدين إنها التقت برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناءً على طلبه.