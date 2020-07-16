دولي

الجيش الإسرائيلي: تدريب طيران يومي شرق الخضيرة بدءاً من الغد ولثلاثة أسابيع

الجيش الإسرائيلي: تدريب طيران يومي شرق الخضيرة بدءاً من الغد ولثلاثة أسابيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه ابتداءً من الغد وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيكون هناك تدريب طيران يومي يستمر عدة ساعات في منطقة مطار "عين شيمر" شرق الخضيرة.

وأضاف: أنه ضمن التدريب سيشعر السكان بحركة نشطة للطائرات، ةتم التخطيط للتدريب مسبقًا ضمن برنامج التدريب لعام 2020.

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