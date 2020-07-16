الجيش الإسرائيلي: تدريب طيران يومي شرق الخضيرة بدءاً من الغد ولثلاثة أسابيع





وأضاف: أنه ضمن التدريب سيشعر السكان بحركة نشطة للطائرات، ةتم التخطيط للتدريب مسبقًا ضمن برنامج التدريب لعام 2020.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه ابتداءً من الغد وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيكون هناك تدريب طيران يومي يستمر عدة ساعات في منطقة مطار "عين شيمر" شرق الخضيرة.