ستطالبها بملايين الشواكل.. دعوات قضائية إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية لاعتقالها وسجنها عملاء
رام الله - دنيا الوطن
تجري في إسرائيل مداولات، من أجل رفع دعاوي على السلطة الفلسطينية، لتعويض عملاء حاكمتهم السلطة، في أوقات سابقة.
تجري في إسرائيل مداولات، من أجل رفع دعاوي على السلطة الفلسطينية، لتعويض عملاء حاكمتهم السلطة، في أوقات سابقة.
ونقل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت إلى المحكمة العليا، موقفه بأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، ولا تتمتع بالحصانة.
وأضاف: أن "المحاكم في إسرائيل مفوضة لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها سكانها"، وفق زعمه.
ووفق موقع (القناة السابعة)، فقد قضت محكمة الصلح بعد مداولات، أن السلطة عذبت فلسطينيين، وسجنتهم على خلفية مساعدتهم لإسرائيل، فيما يخص منع الهجمات ضدهم.
وقضت المحكمة بتعويض المدّعين ملايين الشواكل عن أيام السجن، ومن المتوقع أن يصل التعويض إلى مئات الملايين من الشواكل.
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