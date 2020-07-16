ستطالبها بملايين الشواكل.. دعوات قضائية إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية لاعتقالها وسجنها عملاء





ووفق موقع (القناة السابعة)، فقد قضت محكمة الصلح بعد مداولات، أن السلطة عذبت فلسطينيين، وسجنتهم على خلفية مساعدتهم لإسرائيل، فيما يخص منع الهجمات ضدهم.





وقضت المحكمة بتعويض المدّعين ملايين الشواكل عن أيام السجن، ومن المتوقع أن يصل التعويض إلى مئات الملايين من الشواكل.

وأضاف: أن "المحاكم في إسرائيل مفوضة لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها سكانها"، وفق زعمه.