لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة



وتم زيارة ومتابعة 257 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 228 منشأة منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، تم مُخالفة منشأتين غير ملتزمتين، ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 22 منشأة غير ملتزمة.

















رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.