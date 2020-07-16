دولي

ألمانيا توجه دعوة لـ "الصحة العالمية" بشأن التعامل مع جائحة (كورونا)

ألمانيا توجه دعوة لـ "الصحة العالمية" بشأن التعامل مع جائحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت ألمانيا على لسان وزير الصحة، اليوم الخميس، دعوة لمنظمة الصحة العالمية، بشأن التعامل مع جائحة (كورونا).

وحث وزير الصحة الألماني، ينس شبان في تصريحات للصحفيين، "الصحة العالمية" على تسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس (كورونا).

وتقول وكالة (رويترز) للأنباء إن هذه الدعوة، تؤشر إلى نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال الوزير: إنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس مرتين على مدى 20 يوماً ماضية.

وأضاف: "لقد شجعته بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك".

وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين، لكن برلين أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفا أكثر حزماً.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي: إنها شكلت لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء (كوفيد-19) واستجابة الحكومات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم مراراً المنظمة بالقرب الزائد عن اللازم من الصين، وبأنها لم تفعل ما فيه الكفاية لوضع الإجراءات التي اتخذتها بكين في بداية الأزمة في دائرة الشك. ورفض تيدروس هذه التلميحات وقال إن المنظمة ظلت تبلغ العالم بالمعلومات.

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