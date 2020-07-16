اتفاقية شراكة بين صندوق الزكاة الفلسطيني وجمعية الإغاثة لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير"

رام الله - دنيا الوطنوُقع، اليوم الخميس، بمقر صندوق الزكاة الفرعي في محافظة الخليل، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع أضاحي الخير 2020 في المحافظات الشمالية بين الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين وصندوق الزكاة الفلسطيني لتوزيع لحوم الأضاحي من خلال لجان الزكاة على الأسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين.ووقع الاتفاقية رئيس جمعية الإغاثة 48 علي الكتناني، ومدير عام صندوق الزكاة إسماعيل أبو الحلاوة.بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن صندوق الزكاة يعمل على توفير احتياجات الفقراء والأيتام والمحتاجين ما يسهم في تنمية وأمن المجتمع ويصون كرامة المستفيدين، بشراكة ما بين الصندوق واذرعه التنفيذية في المحافظات (لجان الزكاة).من جهته، قال الكتناني: إن الجمعية تولي إهتماما كبيرا لتقديم المساعدات الإغاثية للأيتام والفقراء والمحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مناطق اللجوء الفلسطيني في الشمال السوري والجنوب التركي، مشيرا إلى أن مشروع أضاحي الخير 2020 هو استمرار للجهد والتدخلات التي تنفذها الإغاثة 48 بدعم واسناد من أهلنا من أراضي الـ48، للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعزيز أواصر الشعب الواحد، خاصة في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء (كورونا)، وزيادة عدد الاسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين للوقوف بجانبهم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، وتوفير احتياجاتهم أيام العيد.وأوضح أن جمعية الإغاثة، ستبقى سندا وعونا للأيتام والمحتاجين والفقراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات العمل الخيري، وعقد شراكة مع صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي لمكانة الصندوق ولجان الزكاة والثقة العالية بادائهم، ولإنجاح إيصال لحوم الأضاحي لأكبر عدد ممكن للفقراء والأيتام على امتداد الضفة الغربية، خاصة في هذه الظروف الصعبة.من جهته، بارك رئيس الحركة الإسلامية الشيخ حماد أبو دعابس الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال صندوق الزكاة، مبينا أن جمعية الإغاثة 48 تقوم على إيصال تبرعات وأضاحي فلسطيني 48 للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة.بدوره، قال الحلاوة إن الشراكة في تنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام بين صندوق الزكاة وجمعية الإغاثة 48، يأتي لتوحيد الجهود في تنفيذ المشاريع لإفادة أكبر عدد ممكن من المحتاجين، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي أثرت على الأراضي الفلسطينية نتيجة جائحة (كورونا)، بحيث سيشمل المشروع جميع المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتنفيذ المشروع ضمن أعلى المعايير المطلوبة فنيا واداريا وصحيا، بحيث تم صياغة الخطة لتنسجم مع المتطلبات الصحية، وبما يحقق كرامة المستفيدين، من خلال إيصال اللحوم للأسر الفقيرة في منازلهم.