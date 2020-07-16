الرجوب يطلق حملة توزيع وسائل الوقاية لمواجهة تفشي (كورونا) بـ "الزبابدة"





ونظمت الحملة جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية/ مكتب جنين؛تحت شعار "لأن صحتك بتهمنا" للوقاية من جائحة (كورونا).



وشارك في حملة التوعية، رئيس بلدية الزبابدة مروان دعيبس، ومدير عام الجمعية نشأت فيلمون، والأب فراس ذياب، وعدد من أعضاء المجلس البلدية والهيئة الادارية في الجمعية.



من جهته شكر الرجوب الجمعية التي نظمت الحملة الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي فيروس (كورونا)، داعيا كافة المواطنين اتباع كافة تدابير الوقاية التي نصت عليها برتوكولات وزارة الصحة لمواجهة تفشي الوباء حرصا على صحة الجميع.



بدوره شكر فيلمون وفعاليات بلدة الزبابدة، رعاية المحافظ الرجوب للحملة الوقائية لحث المواطنين على استخدام مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة (كورونا).



وكرمت رئيس الجمعية المحافظ، تقديرا لجهوده في التواصل مع المؤسسات المجتمعية والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المواطنيين.











رام الله - دنيا الوطنرعى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، انطلاق حملة توزيع الكمامات على المواطنين في بلدة الزبابدة جنوب جنين.