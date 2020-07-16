سلفيت: إغلاق المحافظة ومنع الحركة تماماً من الثامنة مساءً باستثناء المخابز والصيدليات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الخميس، طبيعة الإغلاق في المحافظة بدءاً من مساء اليوم الخميس.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "تُغلق المحافظة وتمنع الحركة تماماً في كافة قرى وبلدات ومركز المحافظة من الساعة الثامنة من مساء اليوم، حتى صباح الأحد ويسمح فقط بعمل المخابز والصيدليات".



يأتي ذلك استناداً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الإغلاق يومي الجمعة والسبت.