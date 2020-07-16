قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 37

وقال اللواء رافع رواجبة، في بيان صحفي صدر عن مكتبه، ونشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، إحداهما من مدينة قلقيلية والثانية لامرأة من بلدة "جيت".



وبذلك يكون مجموع الإصابات لهذا اليوم خمس إصابات؛ ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة 37 إصابة.