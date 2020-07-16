قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 37
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يكون مجموع الإصابات لهذا اليوم خمس إصابات؛ ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة 37 إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وقال اللواء رافع رواجبة، في بيان صحفي صدر عن مكتبه، ونشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، إحداهما من مدينة قلقيلية والثانية لامرأة من بلدة "جيت".
وبذلك يكون مجموع الإصابات لهذا اليوم خمس إصابات؛ ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة 37 إصابة.
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