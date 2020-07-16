شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يوضح طبيعة الإغلاق الشامل بالمحافظة بدءاً من مساء اليوم

محافظ قلقيلية يوضح طبيعة الإغلاق الشامل بالمحافظة بدءاً من مساء اليوم
قلقيلية أثناء الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ قلقيلة اللواء، رافع رواجبة اليوم الخميس، بدء  الإغلاق الشامل على المحافظة منذ مساء اليوم الخميس من الساعة الثامنة مساءً وحتى صباح يوم الأحد القادم الساعة السادسة صباحاً.

جاء ذلك نظراً لازدياد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، واستناداً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الإغلاق يومي الجمعة والسبت. 

وقال رواجبة في بيان صحفي نشره عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن القطاعات المسموح لها بالعمل هي، الصيدليات، والمخابز، وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف: أن باقي القطاعات "السوبرماركت والبقالة ومحال الخضار واللحوم والدواجن مغلقة" والقطاعات الأخرى المتعلقة بالطاقة مغلقة وهي: شحن الكهرباء، توزيع الغاز المنزلي،  ومحطات الوقود.

وتابع رواجبة: "لكسر السلسلة الوبائية نحتاج إلى إغلاق شامل لمدة يومين خلال اليومين القادمين، وهناك إجراءات مشددة ستقوم بها المؤسسة الأمنية بحق المخالفين.

وناشد محافظ قلقيلية المواطنين التزود بما يلزمهم قبل الموعد المحدد للإغلاق، و"نرجو من مواطنينا تفهمنا بما نقوم به من اجراءات، وذلك للسيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره".

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