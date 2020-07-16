إحداها محلية.. الأردن يسجل خمس حالات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلن الأردن اليوم الخميس، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ووفق بيان لوزارة الصحة، فإن إحدى الإصابات محليّة، ليرتفع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1206 حالة إصابة.



والحالة المحلية في محافظة العاصمة، ويتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم، فيما تم تسجيل أربع حالات إصابة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعوديّة).



كما سجلت وزارة الصحة ثلاث حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء 9050 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 492161 فحصاً.



رام الله - دنيا الوطن