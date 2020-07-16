السيسي: مصر لديها أقوي جيش بالمنطقة وإفريقيا ولن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة أي تهديد

الرئيس المصري وقادة من الجيش

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والليبي.



وتابع في كلمة نقلتها وسائل إعلام عربية: أن مصر لديها أقوي جيش في المنطقة وإفريقيا، مضيفاً: أن القاهرة لا تقوم بعمليات غزو، وفق تعبيره.



وقال السيسي: نحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا، مشيراً إلى أن "استمرار نقل (المرتزقة) من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها".



وتابع الرئيس المصري: "سنتوجه للبرلمان المصري لطلب أي تحرك عسكري خارجي، وأننا قادرون على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم"، مشدداً على أنه "ليس لدينا أي مواقف سلبية من قيادات المنطقة الغربية الليبية".



وقالت القبائل الليبية وفق البيان: "نفوض الرئيس المصري والجيش المصري بالدخول إلى ليبيا عند الضرورة"، مطالبة بدعم مصري لمواجهة ما وصفته "الغزو التركي".





وذكر بيان للرئاسة المصرية، أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع السيسي في القاهرة أعربوا عن "كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية".



وشيوخ القبائل متحالفون مع القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).