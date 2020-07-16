شاهد: جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من غزة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب وصفها بأنها "غير عادية" من قطاع غزة، لإسرائيل.
وقالت وزارة الجيش: إن محاولة "غير عادية" تم إحباطها على معبر بيت حانون/ إيرز، لتهريب عملتين نقديتين قديمتين ونادرتين، من قطاع غزة إلى "إسرائيل".
وأضافت: أن العملتين يقدر أنها تعودان إلى فترة الإسكندر الأكبر، وفق ادعائها.
زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب وصفها بأنها "غير عادية" من قطاع غزة، لإسرائيل.
وقالت وزارة الجيش: إن محاولة "غير عادية" تم إحباطها على معبر بيت حانون/ إيرز، لتهريب عملتين نقديتين قديمتين ونادرتين، من قطاع غزة إلى "إسرائيل".
وأضافت: أن العملتين يقدر أنها تعودان إلى فترة الإسكندر الأكبر، وفق ادعائها.
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