شاهد: جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من غزة لإسرائيل

















رام الله - دنيا الوطنزعم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب وصفها بأنها "غير عادية" من قطاع غزة، لإسرائيل.وقالت وزارة الجيش: إن محاولة "غير عادية" تم إحباطها على معبر بيت حانون/ إيرز، لتهريب عملتين نقديتين قديمتين ونادرتين، من قطاع غزة إلى "إسرائيل".وأضافت: أن العملتين يقدر أنها تعودان إلى فترة الإسكندر الأكبر، وفق ادعائها.