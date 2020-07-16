سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بوقف البناء والهدم في "كفر الديك" بسلفيت



وأضاف كميل إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الهجمة المبرمجة على محافظة سلفيت هذا وقد سبق وأن سلمت سلطات الاحتلال إخطارات وقرارات مصادرة لأراضي وممتلكات في ياسوف وقراوة بني حسان وبديا واسكاكا وديراستيا.



وأصدر محافظ سلفيت، تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة؛ لمتابعة هذا الموضوع قانونياً، بالتنسيق مع الهيئة المحلية والمؤسسات ذات العلاقة؛ داعيا أصحاب المنازل توفير ما يلزم للمتابعة القانونية.



رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 15 إخطاراً بوقف البناء والهدم لمنازل مواطنين بمنطقة الشعاب في بلدة كفر الديك.وأكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن سياسة الاحتلال بسرقة الأرض وهدم المنازل الهادفة الى تركيع الشعب الفلسطيني لن تثنينا عن المطالبة بحقنا بالحرية والاستقلال وبناء الدولة وبذل الغالي النفيس من أجل الحفاظ على وممتلكاتهم والتصدي لمخططات الاحتلال.