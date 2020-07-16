فلسطين: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 52
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين مساء اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
سجلت فلسطين مساء اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت وزارة الصحة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): إن مواطنيْن (61 و63 عاماً) من دير الحطب بنابلس ومدينة الخليل، توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا).
وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 52 وفاة منذ تفشيه في البلاد.
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