فلسطين: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 52





وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 52 وفاة منذ تفشيه في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): إن مواطنيْن (61 و63 عاماً) من دير الحطب بنابلس ومدينة الخليل، توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا).