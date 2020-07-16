محافظة طوباس: تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس (كورونا)



وقالت في بيان صحفي عبر حسابها على (فيسبوك): إنه تم تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس (حالتان في مدينة طوباس، 20 حالة في واد الفارعة) من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس.



وأضافت: هناك عينات يتم سحبها وسيتم الإعلان عن نتائجها حين ظهورها، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 28 إصابة نشطة.



وطالبت المحافظة كافة المخالطين بالالتزام بالحجر المنزلي، وعدم الخروج من المنزل حفاظاً على صحتهم ومنعاً لتفشي الفيروس.



وأكدت على ضرورة التزام المواطنين بعدم التحرك بتاتاً حتى يتسنى للطواقم الطبية تحديد خارطة المصابين الوبائية بشكل نهائي وأخذ العينات.



رام الله - دنيا الوطنكشفت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الخميس، آخر تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.