وزارة الاقتصاد الوطني تغلق مصنعاً مخالفا للاجراءات الصحية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل (الاقتصاد الوطني، الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ، الزراعة، الدفاع المدني، وزارة العمل)، مساء اليوم الخميس، مصنعاً مخالفاً للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس (كورونا).



وبينت وزارة الاقتصاد في بيانها ان مجموع ما تم اغلاقه على مدار الأسبوع الجاري في محافظة الخليل بلغ 30 منشأة تجارية وصناعية مخالفة للاجراءات الصحية وتحرير 12 مخالفة مالية لاصحاب هذه المنشأت واخطار 31 منشأة لتصويب وضعها القانوني.



جاء الاغلاق في اعقاب تنفيذ الطواقم 21 جولة تفتيشية شملت 507 منشأة تجارية وصناعية، سجل من لينها 84 منشاة مخالفة جرى اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحقها اضافة الى ضبط اكثر من طن مواد غذائية منتهية الصلاحية.