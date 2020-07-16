"الصحة" توضح حقيقة رفعها توصية بتمديد الإغلاق لمدة 14 يوماً إضافياً





ونفت الوزارة الصحة، في تصريح صحفي، رفعها لتوصيات إلى رئاسة الوزراء بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس (كورونا).



وأضافت: أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علمً أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.



وطالبت الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها.





رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، حقيقة رفعها توصية بتمديد الإغلاق لمدة 14 يوماً إضافياً.