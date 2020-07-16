شؤون فلسطينية

السراج: الفحوصات المخبرية لبحر غزة أظهرت مادة جديدة غير محمودة بمياهه

السراج: الفحوصات المخبرية لبحر غزة أظهرت مادة جديدة غير محمودة بمياهه
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، إن الفحوصات المخبرية لبحر غزة أظهرت وجود مادة جديدة في مياه البحر غير محمودة أن تكون في البحر، متابعاً: "المختصين لم يفيدونا إذا كان مصدرها مياه الصرف الصحي، خاصة وأن ما يضخ من الصرف الصحي للبحر مياه معالجة جيداً".

وأضاف السراج، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "بعض الكميات البسيطة من مياه الصرف الصحي تسرب لمياه البحر ونحن الآن نعالج ذلك، وفي ساحل مدينة غزة الضخ جميعه لمياه معالجة، أما في وادي غزة ربما هناك ما يتم ضخه بدون معالجة".

واستدرك السراج: "لكن ذلك يتم التعامل معه والأصل عمل محطة المعالجة في البريج قبل شهرين إلا أنها تأخرت بسبب عدد العوامل وبالتالي لا زال هناك تسريب من بعض المناطق".

وفيما يتعلق بالبسطات المتواجدة بشارع عمر المختار، قال السراج، إن البلدية تتابع الموضوع بشكل مستمر وتهتم بأن تكون الأرصفة مرتبة ومنظمة ومتاحة للمواطنين، مشيراً إلى أن الصعوبة تتمثل في عدم توفر فرص عمل وغياب البدائل.

وأضاف السراج: "نحن بصدد افتتاح سوق اليرموك وبالتالي يمكن استيعاب عدد منهم والتالي التخفيف بشكل أكبر، والموضوع غير متروك من البلدية وهناك متابعة من وقت لآخر وذلك لضمان عدم تعطيل حركة السير".

واستكمل: "من حين لآخر بعض أصحاب البسطات يتمادوا قليلاً ويضعوا أنفسهم في أماكن قد تكون معيقة للحركة وهذا شيء غير مطلوب وموظفي البلدية يحاولوا ضبط ذلك بقدر ما يستطيعوا ونأمل الالتزام الذاتي بهذا المجال".

وفيما يتعلق بالكورنيش، قال السراج: "الكورنيش لم ينته بعد والخطوات حثيثة ومستمرة وهناك بعض الأكشاك لم ينتهي تشطيبها وربما نجد بعض المظاهر غير المخطط لها لا زالت موجودة؛ ولكن الأمر الجيد أن هناك تفاهم مع اصحاب الأكشاك هم يطالبون بمزيد من الكراسي وهذا يتنافى مع رغبة المواطن في الوصول للشاطئ والجلوس بدون أن يدفع أي رسوم".

وأضاف السراج: "رغبة أصحاب الأكشاك في التمدد والتوسع تتناقض مع رغبة المواطن في وجود مكان حر مفتوح له، ونحاول عمل توازن بين الطرفين وأحيانا يطغى جانب على اخر كون العملية تحت الانشاء وعلى المواطن أن يعذرنا هذا العام سيمر بحلوه ومره وسنتعلم الدروس بحلول العام القادم".

وأشار السراج، إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستضع البلدية إشارات على الأماكن الحرة للمواطنين ويافطات للتأكيد على ذلك لكي لا يتعرض المواطن للاستغلال، وفق قوله.

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