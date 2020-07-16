عربي

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الخميس، 45 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة منذ تفشي الفيروس في المملكة، إلى 2370 حالة وفاة، وفق ما أفادت السلطات الصحية.

كما تم تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم، 243238.

وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه لا تزال هناك 53246 حالة نشطة لـ (كوفيد-19)، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.

وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.

أخبار ذات صلة

طلال أبو غزاله يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

طلال أبو غزاله يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و90 حالة وفاة

العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و90 حالة وفاة

البحرين: سجن مسؤولين في بنك بتهمة غسل الأموال وتغريم ثلاثة بنوك إيرانية

البحرين: سجن مسؤولين في بنك بتهمة غسل الأموال وتغريم ثلاثة بنوك إيرانية

السيسي يُصدر قراراً بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

السيسي يُصدر قراراً بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط (صافر) وخطرها على العالم

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط (صافر) وخطرها على العالم

مصر تطلب من إسبانيا تسليم المقاول محمد علي

مصر تطلب من إسبانيا تسليم المقاول محمد علي

محكمة أردنية تقرر اعتبار جماعة &#34;الإخوان المسلمين&#34; منحلة بشكل قطعي

محكمة أردنية تقرر اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منحلة بشكل قطعي

تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)

تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بوقف البناء والهدم في &#34;كفر الديك&#34; بسلفيت

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بوقف البناء والهدم في "كفر الديك" بسلفيت

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق مصنعاً مخالفا للاجراءات الصحية بالخليل

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق مصنعاً مخالفا للاجراءات الصحية بالخليل

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص شاركوا بشجار نتج عنه إصابات بضواحي القدس

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص شاركوا بشجار نتج عنه إصابات بضواحي القدس

جامعة الأزهر تُقر العمل التطوعي كأحد متطلبات التخرج

جامعة الأزهر تُقر العمل التطوعي كأحد متطلبات التخرج

محافظ طولكرم يُؤكد على الالتزام بالإغلاق الشامل

محافظ طولكرم يُؤكد على الالتزام بالإغلاق الشامل

اشتية: ألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس سنوجه معظمها للخليل

اشتية: ألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس سنوجه معظمها للخليل

وفاة (خليلي) بفيروس (كورونا) ترفع الحصيلة في فلسطين لـ 50

وفاة (خليلي) بفيروس (كورونا) ترفع الحصيلة في فلسطين لـ 50

منوعات

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

تفاصيل جديدة في قضية عبير بيبرس قاتلة زوجها

تفاصيل جديدة في قضية عبير بيبرس قاتلة زوجها

أميرة فتحي تثير الجدل بكشفها عن تعرضها للتحرش من هؤلاء

أميرة فتحي تثير الجدل بكشفها عن تعرضها للتحرش من هؤلاء

تصريح مؤثر للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;حرام اللي بيحصل لي&#34;

تصريح مؤثر للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: "حرام اللي بيحصل لي"

موقف مُحرج لمذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة

موقف مُحرج لمذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة

هل قصد زوج روان بن حسين استفزازها بهذه الصورة بعد فضح خيانته؟

هل قصد زوج روان بن حسين استفزازها بهذه الصورة بعد فضح خيانته؟

بعد 17 عاماً.. خطأ لم يلحظه الكثيرون في فيلم &#34;عسكر في المعسكر&#34;

بعد 17 عاماً.. خطأ لم يلحظه الكثيرون في فيلم "عسكر في المعسكر"

أمينة خليل تحتفل بخطبتها والعريس رجل أعمال

أمينة خليل تحتفل بخطبتها والعريس رجل أعمال

سعد لمجرد يطرح &#34;عدى الكلام&#34;.. أول أغنيه له باللهجة المصرية

سعد لمجرد يطرح "عدى الكلام".. أول أغنيه له باللهجة المصرية

عربي

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و90 حالة وفاة

العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و90 حالة وفاة

البحرين: سجن مسؤولين في بنك بتهمة غسل الأموال وتغريم ثلاثة بنوك إيرانية

البحرين: سجن مسؤولين في بنك بتهمة غسل الأموال وتغريم ثلاثة بنوك إيرانية

السيسي يُصدر قراراً بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

السيسي يُصدر قراراً بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي