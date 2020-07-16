السعودية: استقرار بالحالات الحرجة وإصابات (كورونا) وارتفاع حالات الشفاء

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السعودية اليوم الخميس، 45 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة منذ تفشي الفيروس في المملكة، إلى 2370 حالة وفاة، وفق ما أفادت السلطات الصحية.



كما تم تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم، 243238.



وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه لا تزال هناك 53246 حالة نشطة لـ (كوفيد-19)، منها 2206 مرضى في حالة حرجة.



وتماثل 4574 مصابا للشفاء من الفيروس في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 187622 شخصا.