طلال أبو غزاله يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة





وأشار إلى أن مسألة إجراء الانتخابات عبر البريد تلقى معارضة من قبل الرئيس ترامب، الذي يرى أن "الأصوات والصناديق ستسرق".



وعن السياسة الخارجية المقبلة للولايات المتحدة، استبعد أبوغزاله حدوث تغيرات جذرية فيها في حال فاز أو خسر ترامب في

الانتخابات، "لأن موقف الولايات المتحدة من القضايا الرئيسية ثابت، فمثلا كوبا بقيت محاصرة لسنوات بسبب سياسة معينة".



وقال أبوغزاله: "إذا استمر ترامب سيبقى الوضع كما هو، وإذا تغير ترامب سيبقى الوضع أيضا كما هو". مؤكدا أن موقف واشنطن الداعم لإسرائيل سيستمر.



وأضاف أبوغزاله، أن ترامب يمتلك العديد من الأدوات القوية للتأثير على الناخب الأمريكي، ومنها الصين وجائحة (كورونا)، حيث يقول الرئيس الأمريكي إن "بكين هي السبب في انتشار فيروس (كورونا)".



وأوضح أبوغزاله أن أكثر من 130 ألف أمريكي لقوا حتفهم بسبب (كورونا)، وهو ما يشكل ربع عدد وفيات العالم بالفيروس، بينما سكان الولايات المتحدة يشكلون نحو 5% من سكان الأرض، وهذا سيشكل سلاحا قويا بيد ترامب لانتقاد الصين، والذي من الممكن أن يستخدمه خلال الانتخابات.



وتوقع أبوغزاله أن "يعلن ترامب الحرب على الصين هروبا من وضع (كورونا) والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة".



رام الله - دنيا الوطنرجح الخبير الاقتصادي، رجل الأعمال العربي، الدكتور طلال أبوغزاله، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، وقال: "سنعيش الفترة القادمة برئاسة ترامب".وتحدث أبوغزاله، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على تلفزيون (روسيا اليوم)، عن الانتخاباتالرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، التي من المفترض أن تجرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال إن "الانتخابات هذه المرة ستكون مميزة، وستكون مختلفة عن السنوات السابقة، حيث ستتم عن طريق (البطاقة البريدية)، ليس إلكترونيا، بل بالبريد".