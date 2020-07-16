العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و90 حالة وفاة

سجل العراق اليوم الخميس، 2281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبلغت الإصابات بالفيروس 86148 إصابة، فيما مجموع حالات الشفاء 54316 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة في البلاد، تسجيل 90 حالة وفاة بفيروس كورونا خال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ تفشيه في العراق إلى 3522 وفاة.



وذكر بيان للوزارة "تم فحص 16110 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 744847 نموذجا".



رام الله - دنيا الوطن