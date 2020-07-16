"الصحة" بغزة: ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم "تعافي 5 حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة ولازالت ثلاث إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل".



وكانت "الصحة" أفادت بإجراء 61 عينة فحص فيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها سلبية.