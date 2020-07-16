حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة





وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن نسيم قسيس (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).





وقبل الإعلان عن هذه وفاة هذه الحالة، أكد تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه مساء أمس، بأن عدد وفيات الفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية بلغ 181 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية.