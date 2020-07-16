الشرطة تعتقل أربعة أشخاص شاركوا بشجار نتج عنه إصابات بضواحي القدس

وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه بهم بالشجار تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.



وأضافت بأن الشرطة تحذر من قام بنشر صور المصابين وبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقتل أحد المتشاجرين والتسبب بالتحريض وإثارة الفتن، وتؤكد بأن ذلك مخالف للقانون وكل شخص ينشر صور تمس بكرامة المواطنين وسمعتهم يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم على أربعة أشخاص شاركوا في شجار استخدم فيه آلات حادة وعصي، ونتج عنه خمس إصابات متفاوتة إحداها وصفت بالبليغة، في مدينة الرام شمال غرب القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن بلاغاً ورد لعمليات شرطة ضواحي القدس مساء أمس يفيد بوصول مواطن وزوجته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصابين بجروح، كذلك وصول ثلاثة أشخاص إلى مستشفى "اتش كلينك" التخصصي في مدينة البيرة مصابين أيضا بجروح متفاوتة.وأضافت: "على الفور توجه طاقم التحقيق الجنائي إلى المصابين وتبين بأن إصابة أحدهم بليغة أدخل لغرفة العمليات، وتبين بأنهم مشاركون في شجار بسبب خلاف على موقف سيارةن وتبين بأن اثنين منهم من الأحداث، وتم إحالتهما لشرطة حماية الأسرة والاحداث.