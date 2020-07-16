جامعة الأزهر تُقر العمل التطوعي كأحد متطلبات التخرج
رام الله - دنيا الوطن
صرح الدكتور عبد ربه العنزي، عميد شؤون الطلبة، بجامعة الأزهر، بأن مجلس الجامعة، قرر إدراج العمل التطوعي كمقرر إلزامي للتخرج، حيث يقوم الطلبة خلال دراستهم الجامعية، بالعمل التطوعي بواقع 20 ساعة خدمة تطوعية إلزامية.
وأضاف في تصريح عبر الموقع الرسمي للجامعة، بأن العمل التطوعي، يعدُ ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتنميتها، وأحد المؤشرات الدالة على نضج الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن، ويسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للمجتمع، ويعزز روح المسؤولية والالتزام لصالح الوطن.
وأوضح بأن عمادة شؤون الطلبة، ستشرف على آليات تنفيذ العمل التطوعي المقر، والذي سيكون إما عملاً تطوعياً داخل الجامعة أو خارجها في المؤسسات الأهلية والرسمية أو ضمن الخطط التي تقرها العمادة، وأن قرار العمل التطوعي، يسري على الطلبة الجدد المسجلين بالجامعة اعتباراً من العام الجامعي 2020 /2021.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن إقرار العمل التطوعي يهدف إلى تعزيز انتماء ومشاركة الطلبة في مجتمعهم، وتعميق روح المواطنة، بالإضافة لربط الجامعة ومخرجاتها التَّعليميَّة باحتياجات المجتمع ومشكلاته.
صرح الدكتور عبد ربه العنزي، عميد شؤون الطلبة، بجامعة الأزهر، بأن مجلس الجامعة، قرر إدراج العمل التطوعي كمقرر إلزامي للتخرج، حيث يقوم الطلبة خلال دراستهم الجامعية، بالعمل التطوعي بواقع 20 ساعة خدمة تطوعية إلزامية.
وأضاف في تصريح عبر الموقع الرسمي للجامعة، بأن العمل التطوعي، يعدُ ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتنميتها، وأحد المؤشرات الدالة على نضج الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن، ويسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للمجتمع، ويعزز روح المسؤولية والالتزام لصالح الوطن.
وأوضح بأن عمادة شؤون الطلبة، ستشرف على آليات تنفيذ العمل التطوعي المقر، والذي سيكون إما عملاً تطوعياً داخل الجامعة أو خارجها في المؤسسات الأهلية والرسمية أو ضمن الخطط التي تقرها العمادة، وأن قرار العمل التطوعي، يسري على الطلبة الجدد المسجلين بالجامعة اعتباراً من العام الجامعي 2020 /2021.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن إقرار العمل التطوعي يهدف إلى تعزيز انتماء ومشاركة الطلبة في مجتمعهم، وتعميق روح المواطنة، بالإضافة لربط الجامعة ومخرجاتها التَّعليميَّة باحتياجات المجتمع ومشكلاته.
وأضاف "هذا عدا عن زيادة التفاعل والتعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي، وتوفير فرصة للطلبة للمشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع، والمشاركة في اتخاذ القرارات".
وأشار إلى أن العمل التطوعي يتيح للطلبة التعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع، ويزيد وعي الطلاب بالفرص المتاحة أمامهم للتطوع في مجالات خدمة المجتمع، ويعزز الأثر النفسي والاجتماعي الذي يتركه العمل التطوعي على الطلبة مثل: احترام الذات، والثقة بالنفس، وتقدير قيمة العمل، والتعبير عن الآراء، والمشاركة في اتخاذ القرار.
وأوضح أن العمل أيضاً يساعد الجهات الخيرية والأهلية في تنظيم فعالياتها من خلال إمدادها بالمتطوعين، واستثمار وقت الطلبة في أعمال نبيلة، وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي، والتعرف على أصدقاء جدد، وزيادة خبرة الطالب العملية وتنمية مهاراته الاجتماعية والعلمية والتطبيقية.
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