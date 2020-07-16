جامعة الأزهر تُقر العمل التطوعي كأحد متطلبات التخرج

تعزيز انتماء ومشاركة الطلبة في مجتمعهم، وتعميق روح المواطنة، بالإضافة لربط

وأضاف "هذا عدا عن زيادة التفاعل والتعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي، وتوفير فرصة للطلبة للمشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع، والمشاركة في اتخاذ القرارات".





وأشار إلى أن العمل التطوعي يتيح للطلبة التعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع، ويزيد وعي الطلاب بالفرص المتاحة أمامهم للتطوع في مجالات خدمة المجتمع، ويعزز الأثر النفسي والاجتماعي الذي يتركه العمل التطوعي على الطلبة مثل: احترام الذات، والثقة بالنفس، وتقدير قيمة العمل، والتعبير عن الآراء، والمشاركة في اتخاذ القرار.



